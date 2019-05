O deputado estadual Chiquinho da Emater (PSB), esteve presente na última quarta-feira 22, na abertura da 8ª Rondônia Rural Show, considerado um dos maiores eventos de agronegócio da região Norte.

O parlamentar que é um dos apoiadores do agronegócio em Rondônia prestigiou e visitou os estandes, valorizando os produtos e insumos das empresas que estão expondo suas atividades na festa.

Dentre as observações que fez, Chiquinho destacou o desempenho dos gerentes do Banco Basa pela qualificação no trabalho que vem desenvolvendo nos municípios e, parabenizou as associações pelo primor na produção em suas diferentes especialidades, juntamente com o superintendente da instituição Wilson Evaristo e o desembargador Walter Waltenberg, produtor de leite, genética e detentor de um dos rebanhos de maior qualidade em Porto Velho.

“Sinto um grande entusiasmo em ver o agronegócio do nosso amado Estado crescer de forma pujante. É satisfatório poder estar fazendo parte como parlamentar da maior festa do setor. Agradeço a todas as autoridades presentes, aos gerentes da Emater e de seu presidente pelo ótimo desempenho e ao estande do Banco BASA por ceder o espaço para que eu pudesse falar. Tenho certeza que todos os produtores, empresas, associações e entidades afins podem contar com o apoio da Assembléia Legislativa, pois nós parlamentares estamos aqui para ajudar vocês a continuar desenvolvendo Rondônia”, finalizou o deputado Chiquinho da Emater.