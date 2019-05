Em audiência com o secretário nacional de esporte, general Décio do Santo Brasil, o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL-RO), solicitou recursos para o desenvolvimento de programas na área de esporte e lazer de Rondônia.

Na ocasião, o parlamentar apresentou as demandas do Estado na área do esporte e ressaltou a importância de investimentos para a revitalização do ginásio de esporte Afonso Rodrigues em Guajará Mirim.

“Não podemos continuar perdendo os nossos jovens para o crime. A ações na área de cultura, esporte e desenvolvimento social em áreas de vulnerabilidade, como estão sendo implementadas pelo governo Bolsonaro, precisam ser efetivadas em Rondônia. Por isso essa minha visita ao secretário de esporte é importante para mostrarmos que municípios do nosso Estado, como Guajará Mirim precisam receber esses projetos para democratizar o acesso à cultura, esporte e lazer”, declarou o deputado.

De acordo com general Décio Brasil, Rondônia deverá ser beneficiado com o projeto “Estação Cidadania”, que busca a inclusão em áreas de alta vulnerabilidade social através do esporte e lazer.

“Este é um novo momento onde ações integradas serão realizadas como o projeto, onde iremos oferecer em um mesmo local, programas e ações culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho”, pontuou o secretário, informando ainda que a solicitação para os recursos de revitalização do Ginásio Afonso Rodrigues, será encaminhada para análise do ministério e respondida nas próximas semanas.