O Campeonato Municipal de Futebol 7 começa neste domingo, 26, em Vilhena. Os jogos serão realizados no campo do Verdão e da Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (ACIV).

De acordo com o presidente da Liga de Futebol de Vilhena (LFV), Natal Jacob, o evento esportivo é realizado pela LFV em parceria com Federação Rondoniense de Futebol 7 (FRF7).

Segundo Natal, no total serão de 16 equipes na disputa das quatro primeiras, onde as colocadas na participarão da etapa regional.