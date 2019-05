O Barcelona empatou com o Fast Clube em 1 a 1 na noite de sábado, 25, pela quarta rodada do grupo A1 da série D, no estádio Ismael Benigno, a “ Colina”, em Manaus.

Os gols foram marcados por Ronan para o Tricolor de Aço, aos 28 minutos no primeiro tempo, e Kaiah empatou para o Barcelona na segunda etapa.

Com o resultado da partida, o Índio do Norte fica em terceiro lugar da chave com cinco pontos, enquanto o time amazonense permanece na segunda colocação com seis pontos

Na próxima rodada o Barcelona enfrenta o São Raimundo-RR em Vilhena, e o Fast recebe o Rio Branco em Manaus.