Policiais Militares do PATAMO do 3º BPM e efetivos de Colorado do Oeste, realizaram a “Operação Abordagem de Veículos” na última quinta-feira 23, em Vilhena e região.

O foco principal foi a intensificação em abordagem a condutores de motocicletas e locais sensíveis a incidência de crimes contra o patrimônio como furtos e roubos.

Durante a operação os militares realizaram, por meio do policiamento ostensivo geral, fiscalização policial e diversas abordagens a locais de grande circulação de pessoas e veículos, com intenção de inibir o cometimento de crimes, visando também a apreensão de armas, entorpecentes e foragidos da justiça.

A operação foi planejada estrategicamente através de observação e estudo de locais com maior incidência de crimes, gerando um saldo final com mais de 100 pessoas com veículos abordados e revistados.