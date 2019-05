No último domingo 26, foram registrados quatro furtos, um nas proximidades do Bairro Flor de Liz, no Assossete, no Centro e outro no Jardim Eldorado, em Vilhena.

O primeiro registro foi de um arrombamento a uma residência, onde segundo a vitima foram levados uma TV de marca TCL LCD de 32 polegadas e um X-Box, ambos na cor preta.

O outro ocorreu no Centro de Vilhena, sendo levado do imóvel um sofá de três lugares retrátil marrom, uma geladeira branca Brastemp, um fogão de seis bocas, também na cor branca, e uma TV 29 tubo.

Segundo o Boletim de Ocorrências (B.O), o imóvel estava fechado por meses, servindo apenas como depósito. A vítima afirmou ainda que suspeita de uma pessoa que teria olhado o imóvel com o intuito de alugá-lo, mas não há nada comprovado.

O terceiro registro aconteceu no Bairro Assossete também em uma residência, onde ao retornar no final da tarde a vitima reparou que a porta da frente estava arrombada. Ao entrar no interior da casa, verificou que foi furtado um ventilador da marca Britânia e uma furadeira Philco.

O quarto registro aconteceu no Bairro Jardim Eldorado, onde a vítima Y.D.S.G, 33 anos, relatou que por volta do 12h estacionou seu veículo pick-up no pátio do Pato Branco. Porém, minutos depois ao sair do estabelecimento e ao chegar na loja Havan para montar um “pula pula”, verificou que o brinquedo foi furtado da carroceria do seu veículo.

A policia realizou diligências pela área, mas nenhum suspeito foi encontrado. Os casos foram registrados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).