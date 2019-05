Os amigos e familiares do coloradense Wenilson Ricardo Teixeira de Araújo de 11 anos estão realizando mais uma ação beneficente para custear seu tratamento.

O menino encontra-se no Hospital de Amor, antigo Hospital de Câncer de Barretos, e luta contra um Câncer no olho esquerdo e na coluna.

Para ajudá-lo basta adquirir uma rifa no valor de R$ 5,00, onde será sorteado uma moto Honda Biz 2012 no valor de R$ 6 mil. O resultado será divulgado no dia 28 julho, em frente a Texas Barbearia no centro de Colorado.