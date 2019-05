A 8ª Rondônia Rural Show, realizada semana passada em Ji-Paraná, recebeu elogios do deputado Cirone Deiró (Podemos), na sessão plenária de terça-feira 28.

O parlamentar destacou a movimentação de R$ 700 milhões em negócios e capacitação dos produtores rurais.

Segundo Deiró, devido o crescimento da feira, é necessário fazer mais investimentos no parque de exposição, principalmente para facilitar a entrada e saída do público nos momentos de pico.

O deputado aproveitou para enaltecer o empenho do governador Marcos Rocha e do secretário da agricultura, Evandro Padovani, na 8ª realização do evento, elogiando também a receptividade do presidente da Assembleia, Laerte Gomes, e do deputado Jhony Paixão, ambos com base eleitoral na sede da feira.

Outro tema abordado pelo deputado foi a desvalorização dos produtores de leite, no interior de Rondônia, obrigados a comercializar a produção a R$ 0,90 o litro. “O que estão oferecendo é menos do que custa uma garrafinha de água, ” disse, lembrando que nas prateleiras dos estabelecimentos comerciais o litro do leite é vendido a R$ 4,00.

Cirone disse ainda que a assembleia vai buscar uma solução para o problema, dialogando com donos dos laticínios e autoridades envolvidas na questão, mas caso não seja feita oferta justa para os produtores será preciso tomar novas providências. “Mas os produtores podem estar certos que ocorrerá uma solução”, concluiu.

Ele disse que o presidente da Assembleia, Laerte Gomes, já programou uma visita à cooperativa do leite em Araputanga-MT para conhecer detalhes do empreendimento e trocar informações.