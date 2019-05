O deputado Edson Martins recebeu em seu gabinete na manhã de quarta-feira 29, a secretária de educação do município de Monte Negro, Gilvania Bergamo Moratto, acompanhada da servidora municipal e professora Joseila Bergamo.

As representantes do município solicitaram recursos de emenda parlamentar para apoiar as ações da prefeitura, através do Fundo Municipal de Educação, que visa atender as demandas na área da educação e principalmente na conclusão da construção de creche municipal.

O deputado Edson Martins explicou que os recursos de emendas parlamentares de 2019 já estão praticamente comprometidos, mas pediu que encaminhem o projeto para viabilizar junto ao governo do Estado, recursos que possam atender o município, e para que esteja disponível, caso algum projeto em andamento seja cancelado.

“Os recursos para esse ano já foram todos comprometidos, inclusive a Monte Negro liberei R$ 60 mil para aquisição de um veículo que vai atender a secretaria de obras, mas vamos deixar esse projeto da educação disponível para que se caso algum recurso falhar possamos atender esse pedido”, destacou Edson Martins.