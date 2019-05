O prefeito do município de Pimenteiras do Oeste, Ovindo Luiz Dondé, disse estar consternado e lamentou em nota a partida precoce do amigo Antônio Carlos Duran, profissional reconhecido pelos excelentes trabalhos prestados na região do Cone Sul.

Duram, como era conhecido e carinhosamente chamado pelos amigos estava com problemas de saúde que se agravaram e com isso, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Vilhena. Porém, não resistiu e morreu nesta quinta.

>>>>>Leia a nota na íntegra

A Prefeitura do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; emitiu na manhã de hoje quinta-feira (30/05) nota de pesar pelo falecimento de Antônio Carlos Duran, conhecido como “Duran” prestava serviços como Engenheiro Civil nas prefeituras do Cone Sul e morreu nesta madrugada de quinta-feira (30).

O Governo Municipal, através do Prefeito Olvindo Luiz Dondé, Vice-prefeita Valéria Garcia, Secretários e Servidores municipais, vêm a público lamentar o falecimento de Antônio Carlos Duran.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares pela perda deste grande amigo que deixou um legado de carinho e amizade.

Na certeza que a presença de Duran deixará muitas saudades em todos com quem conviveu e cativou.

Manifestamos a família e amigos o nosso mais profundo sentimento de pesar.

Olvindo Luiz Dondé/Prefeito Municipal de Pimenteiras.