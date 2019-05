O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) anunciou na tarde de quarta-feira 29, em sua página na rede social Facebook, que o município de Vilhena terá a primeira escola de Bombeiro Militar.

O parlamentar comemorou a boa notícia ao lado do governador do Estado Coronel Marcos Rocha (PSL), os deputados estaduais Chiquinho da Emater, Cirone Deiró, Ezequiel Neiva, Rosangela Donadon, o prefeito de Vilhena Eduardo Japonês e a secretária de educação de Vilhena Vivian Repessold, bem como dos subcomandantes gerais da Polícia Militar e Bombeiro Militar.

A instalação do novo modelo escolar – desta vez administrada pelos bombeiros militares – é uma iniciativa do deputado Luizinho Goebel, que busca melhorar a qualidade dos centros de ensino do município por meio da gestão compartilhada como aconteceu em 2018, quando a antiga escola estadual Zilda da Frota Uchôa aderiu à gestão militar e se transformou no Colégio Militar Tiradentes (CTPM V).

Hoje o CTPM V, como é conhecido, tem como gestores a Polícia Militar e os professores, e essa parceria já trouxe grandes benefícios à educação na cidade.

Conforme Luizinho Goebel, a notícia de que Vilhena está sendo contemplada com o novo método de gestão escolar, foi dada pelo governador aos deputados estaduais que vêm trabalhando em consenso para que o projeto seja concretizado.

“Hoje comemoramos a realização de um sonho que irá beneficiar aos moradores. Vilhena, com certeza, está se consagrando como berço das escolas militares no interior do Estado, pois já temos a escola Tiradentes e, em breve, a escola Cristo Rei será a primeira escola municipal militarizada na região. Agradeço ao governador por atender nossa reivindicação”, destacou.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Proposta por Luizinho Goebel, no próximo mês será realizada em Vilhena uma audiência pública para debater junto à comunidade escolar, representantes da educação e demais interessados o novo modelo cívico-militar nas escolas da cidade.