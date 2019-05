Após a veiculação da matéria com a respostas dos empresários a frente do Urbano Norte de Vilhena (LEIA AQUI), alguns dos motoristas lesados com o desligamento procurou a equipe de reportagem do Extra de Rondônia para desmentir as declarações feitas.

Segundo Nilton Irone Menezes, de 42 anos, graduado em tecnologia da informação e motorista do Urbano Norte, as afirmações de Davidson Walace e Fernando Amaral são contrarias a realidade, pois para ele os empresários estão querendo mostrar algo que não é e nem existe como justificativa.

Menezes ressalta que ao seu ver, o corte não passou de uma retaliação contra os funcionários que vinham reclamando há algum tempo sobre as condições do serviço.

“Todo mês é a mesma situação em relação à quantidade excessiva de cadastro de veiculo, e inclusive o Davidson até informou que no período da Rondônia Rural Show colocaria ainda mais. Meu colega reclamou e ficou de gancho por quatro dias – bloqueado e não podê trabalhar – sem ser informado e justificado. E detalhe, hoje o aplicativo tem mais de 100 veículos ativos na cidade, o número passado ontem por ele não confere”, explicou o motorista.

Sobre o desligamento feito na última quarta-feira 29, não houve um parecer e nem informativos. “No inicio da semana ele enviou para gente os dados do depósito da mensalidade do próximo mês e da taxa de uso do aplicativo”.

Em relação à data de vencimento, os motoristas pontuam que não sabiam sobre essa possibilidade de corte, pois não há um contrato e o vencimento e renovação era acertado após o dia 31.

Já o outro motorista Nelson Oliveira Ferro Júnior de 30 anos, conta que orientado pelos empresários trocou de veiculo e agora sem o aviso de corte, restou uma imensa divida. “Acredito que o motivo do meu bloqueio foi devido a um desentendimento que tive com Fernando. A questão das reclamações não existem, inclusive pedi para me apresentar, mas nunca me mostraram. Até porque como um motorista de avaliação 4,9 pode ter tantas reclamações”.

Os motoristas contaram que desconhecem essa queda no meio de transportes, pois segundo eles, Davidson chegou a afirmar que a cada mês está tendo cerca de três mil corridas.

Indignados com tudo que foi dito, os motoristas fizeram outra acusação contra Davidson. “Ele se diz tão de boa índole, que está com duas multas em seu carro por embriaguez e o documento atrasado. Inclusive para viajar até Porto Velho teve que pegar um carro emprestado de um funcionário, detalhe o carro dele esta fazendo corridas por Vilhena.”

Ainda sobre as motivações o grupo declarou que os motoristas que cogitaram em trabalhar em dois aplicativos sofreu o corte. “Isso foi uma forma de banir e amedrontar os outros que estão lá. É o que ele fala todo mês, se não estiver bom pode sair que tem uma fila esperando e para quem insiste toma o gancho”, concluiram.