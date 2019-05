O deputado federal Expedito Netto (PSD) visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta sexta-feira, 31, momento em que comentou os motivos de sua visita à cidade de Vilhena e outros municípios da região do Cone Sul de Rondônia.

Também, aproveitou a oportunidade para esclarecer dois polêmicos assuntos que envolveram seu nome nas últimas semanas: de ser o campeão de gasto da cota parlamentar entre os congressistas da bancada de Rondônia e a cabeçada que recebeu, de um colega, na última quarta-feira, 29, no meio da sessão no Congresso Nacional.

EQUIPAMENTOS EM VILHENA

Na “Cidade Clima de Rondônia”, Netto entregou vários equipamentos para o setor da Saúde pública no valor de R$ 500 mil, pedido do vereador Adilson de Oliveira (PSDB). O recurso permitiu a aquisição de 135 camas novas para o Hospital Regional, além de poltronas de acompanhantes e outros equipamentos, além de reforma do prédio do Instituto do Rim de Rondônia. Além disso, assinou emenda de R$ 400 mil para reforma da ala masculina da unidade e fez entrega de máquinas, como trator, retroescavadeira, ônibus pra os idosos, entre outros.

Ele também entregou benefícios nos municípios de Corumbiara e Colorado do Oeste. “Em Corumbiara entregou uma Van que leva pacientes até os outros hospitais regionais. Também entregamos uma quadra poliesportiva no distrito de Vitória da União. Tive a oportunidade de conhecer e gostei muito da região. Tenho um recurso para construção do CRAS, em Pimenteiras do Oeste, mas não foi lá”, disse.

RELACIONAMENTO COM BOLSONARO

Com relação ao relacionamento com o presidente da república, Jair Bolsonaro, Netto foi enfático: “Bolsonaro tem relacionamento, não tem diálogo com o Congresso Nacional. Isso é o que está faltando para que o Brasil começa a ter paz e harmonia. Sem diálogo, não se constrói nada”.

CABEÇADA DE COLEGA

Expedito comentou a cabeçada que recebeu do colega de parlamento, Julian Lemos, do PSL, da Paraíba, durante a sessão de quarta-feira, no Congresso Nacional (leia AQUI).

“Ele estava agredindo outro colega. Ele é grandão e acham que podem ganhar na força; e quando falo em deputado do PSL não digo que a culpa é do Bolsonaro não, mas ele elegeu muita gente ruim, despreparada, que pensam em curtida de Facebook e instagram. Temos que ter parlamentares mais compromissados com a economia, saúde, as pautas do nosso país Eu não posso aceitar que algum deputado seja agredido naquela Casa de Leis. Eu fui separar e ele veio com uma cabeçada pra cima de mim”, avaliou.

COTA PARLAMENTAR

Por outro lado, ele esclareceu os gastos com a cota parlamentar. “Falam que eu, num único mês, recebi R$ 65 mil de cota parlamentar, valor a mais que o teto. Na verdade, é que nenhum deputado tem como receber esse valor. Isso é impossível, está na lei. Ocorre que a Câmara tinha dívidas de 2018 e que foram ressarcidas neste ano. Foram R$ 40 mil que foram debitadas neste ano porque já vem do mandato. Todas minhas contas são públicas”, garantiu.

ADILSON PREFEITO

O deputado também elogiou Adilson de Oliveira, ex-presidente da Câmara de Vilhena. “Meu sonho era ver o vereador Adilson de Oliveira candidato a prefeito de Vilhena. Para isso ele terá que vir ao PSD. Se eu pudesse realizar esse sonho, até porque eu acredito, por ele ser um pessoa que admiro, íntegra, compromissada e de bem. É isso aí que precisamos na política. Agora, se o PSB terá candidato a prefeito, dependerá dos filiados decidirem. Mas teremos candidatos a prefeitos na grande maioria das cidades”, encerrou.