No período compreendido entre os dias 15 e 31 do corrente mês, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) desenvolveu, nas estradas e rodovias federais de Rondônia, a operação Lábaro, que têm âmbito nacional e tem por objetivo potencializar o enfrentamento ao crime e garantir a segurança viária, atuando nas divisas dos estados e nas regiões e corredores estratégicos, bem como capacitar o efetivo operacional.

As atividades foram desenvolvidas na capital rondoniense, bem como nas cidades de Nova Mamoré/RO e Guajará-Mirim/RO. Os 7 policiais rodoviários federais convocados contaram com a atuação integrada da Receita Federal do Brasil e do Exército Brasileiro.

Durante a operação, foram registradas 8 ocorrências criminais, podendo ser destacadas a recuperação de 3 veículos subtraídos, a prisão de 2 foragidos da Justiça e de 1 estelionatário. Além disso, houve a apreensão de 8 m³ de madeira e o encaminhamento à Receita Federal de 2 espingardas de pressão contrabandeadas e de aproximadamente R$ 9 mil quantia que era transportada irregularmente.