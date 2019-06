O Barcelona venceu neste sábado, 01, o São Raimundo-RR por 1 a 0, no estádio Arnaldo Lopes Martins “Portal da Amazônia”, partida válida pela quinta rodada da Série “D” do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, a equipe segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da competição nacional.

O gol da partida saiu aos 22 minutos da segunda etapa, marcado pelo atacante Marco Aurélio “Bochecha”

Com o resultado, o Índio do Norte chega a oito pontos e segue na terceira colocação do grupo A-1. Já e equipe roraimense permanece na liderança da chave com nove pontos.

Na próxima rodada, Barcelona enfrente no domingo o Rio Branco-AC, na Arena da Amazônia, em Rio Branco. Por outro lado, o São Raimundo encara o Fast, no estádio Ribeirão, em Boa Vista.