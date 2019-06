Anunciada dentro do calendário escolar pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), a realização da Festa Multicultural, prevista para acontecer em 31 de agosto, foi rejeitada por quase todas as escolas da rede pública municipal de Vilhena.

Ao todo foram 22 das 29 escolas que optaram pela não realização do evento que seria promovido de forma única com a participação de todas as unidades educativas.

Duas diretoras ouvidas pelo Extra de Rondônia, que por questões óbvias terão seus nomes preservados para evitar serem alvos de perseguição, explicaram os supostos motivos da rejeição: muito trabalho, cansaço e o evento seria transformado num verdadeiro “palanque eleitoral” de políticos locais.

Segundo elas, a festa seguiria os moldes do “I Arraial Portal da Amazônia” realizado em 2014 no parque de exposições Ovídio Miranda de Brito, na administração do ex-prefeito Zé Rover.

ESCOLAS PEDIRAM

Através da assessoria de imprensa, a titular da Semed, Vivian Repessold, explicou ao Extra de Rondônia que a escolha de ser realizado um evento individual em cada escola foi um pedido das próprias escolas, através de votação.

“Havia no calendário escolar uma data para ser feita uma única festa de todas as escolas em um local a escolher, esta era a organização inicial. Porém, em conversas com os diretores via documentos o evento único foi cancelado e, após votação, 22 das 29 escolas optaram que cada uma fizesse a sua”, explica.

Além disso, afirma que nunca houve organização para festa que seria arraial com este nome.

RETALIAÇÃO?

As diretoras também garantem que, após a rejeição da festa multicultural, a Semed – nas entrelinhas do memorando 1529/2019, de 21 de maio, direcionado às escolas e assinado pela coordenadora pedagógica Márcia Barros – fez uma espécie de retaliação ao “exigir” que as escolas façam eventos individuais que não estão no calendário escolar.

“Partindo do pressuposto que a escola já tem em seus projetos, festividades que envolvem a participação da família, solicitamos que encaminhem via e-mail data e programação a serem desenvolvidas em cumprimento ao calendário escolar referente a este dia”, disse o referido documento (LEIA ABAIXO). “Que pressuposto é esse?”, questionou uma das diretoras.