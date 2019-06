Valdir Cochitos Dias e Lenir Gonçalves Guedes, citados numa matéria sobre estelionato em Vilhena, entraram em contato com redação do Extra de Rondônia e afirmam que também são vítimas do crime.

De acordo com Valdir e Lenir, como muitas outras pessoas entraram a convite de terceiros para investir numa empresa de telemarketing por nome “Paydimand”, ou seja, uma espécie de pirâmide, onde quanto mais pessoas for captada, mais dinheiro você ganha.

Ouvida pelo Extra, Lenir disse que convidou sua cunhada Aparecida Martins para participar do negócio, no qual aceitou e aplicou na época cerca de R$ 12 mil – sendo a quantia depositada na conta de Valdir a seu pedido porque não tinha conta no banco Bradesco, dinheiro que foi rateado pela empresa aos participantes. Além disso, Lenir deixa claro que Valdir era apenas cliente e não líder da pirâmide como cita Aparecida no boletim de ocorrência.

Valdir e Lenir ressalta que eles também estão no prejuízo com valores até considerável e que dezenas de pessoas também foram lesadas por essa empresa, no qual ela lembra o caso da Telex Free.

Lenir e Valdir deixa claro que moram na cidade de Colorado do Oeste, há mais de 40 anos, e que também estão consultando advogado para saber quais caminhos seguir para processar a empresa e tentar reaver os valores investidos.