Guilherme de Melo Moraes, de 19 anos, foi detido pela polícia na tarde de terça-feira, 4, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, portando um revólver municiado, uma porção de substancia aparentando ser cocaína e uma porção análoga a maconha.

Conforme narra o boletim de ocorrência, uma guarnição fazia ronda de rotina, quando abordaram o suspeito num carro VW Gol, e ao proceder revista foi localizado dentro do veículo um revólver calibre 38 municiado.

Os militares foram até a residência do suspeito no bairro Barão do Melgaço III, onde em revista foi encontrado entorpecente, sendo maconha e cocaína.

Diante dos fatos, o rapaz, a arma e as drogas foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

Artigo. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”