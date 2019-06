O Diário Oficial do Estado de Rondônia trás as exonerações de presidentes de Autarquias e várias exonerações de residentes do DER e EMATER no interior, as exonerações estão acontecendo devido o pedido de Impeachment do governador Marcos Rocha (PSL), feito pelo advogado Caetano Neto, que apontou em seu pedido o descumprimento da constituição estadual, ao nomear sem pedir autorização da Assembleia Legislativa (ALE).

Agora os presidentes de autarquias estão sendo exonerados e depois são nomes serão encaminhados a Assembleia Legislativa para serem sabatinados pelos deputados estaduais.

Clique (AQUI) e confira o diário oficial