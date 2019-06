R$ 900.500,00. Este é o valor total que a prefeitura de Vilhena estima gastar com passagens terrestres e aéreas (nacionais e internacionais) durante os próximos 12 meses.

De acordo com o pregão eletrônico nº 05/2019, o registro de preços – assinado pelo prefeito Eduardo Japonês (PV) e o representante da empresa Rondon-Agência de Viagens e Turismo Eireli-EPP, com sede em Porto Velho – envolve a eventual aquisição de passagens terrestres estadual e interestadual no valor estimado de R$ 522.500,00 para atender as demandas de todas as secretarias municipais de Vilhena.

O procedimento foi publicado no Diário Oficial Eletrônico nº 2736, de quinta-feira, 6 de junho. Entre as secretarias, o setor de Saúde estima gastar mais que as outras: R$ R$ 260 mil. O contrato tem validade de 12 meses e envolve viagens para diversas localidades do país.

PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Também, em 20 de março passado, a empresa Destak Viagens e Turismo Ltda-ME venceu o pregão eletrônico, no valor estimativo de R$ 378 mil, para serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais para atender as demandas das secretarias municipais da prefeitura de Vilhena pelo período de 12 meses.

JUSTIFICATIVA

Na justificativa apresentada no edital, a prefeitura explica que as passagens são necessárias devido a deslocamento dos gestores públicos, tais como o prefeito, a vice, secretários municipais, controladores e procuradores, além de outros servidores públicos.

Destaca que as passagens também poderão ser usadas por pessoas sem vínculo funcional com a prefeitura, como pacientes com situação de encaminhamento médico, cuja obrigação de atendimento seja da prefeitura de Vilhena e demais situações de atendimento às ordens judiciais (leia mais AQUI).

SEIS APARELHOS DE ECOCARDIOGRAMA

No final da semana passada, um assunto que gerou polêmica em Vilhena foi a prisão de um cardiologista acusado de cobrar por exame dentro do Hospital Regional (HR). O aparelho usado pertencia ao médico, apesar de já ter um no HR, porém ainda sem funcionamento. A aquisição da referida máquina teve o valor de R$ 150 mil (leia AQUI e AQUI). Contudo, com o valor estimado das passagens, daria para comprar seis aparelhos de ecocardiograma para a unidade de saúde.