Para o governador, a iniciativa também é uma forma de retribuir a visita feita pela delegação peruana a maior feira de agronegócios do Estado, a Rondônia Rural Show, que nesta edição realizada no final de maio, bateu recordes de público e negócios.

O governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, participa de delegação composta por parlamentares e governadores do Brasil que viajou à cidade de Lima, em uma missão oficial, de 10 a 14 deste mês, com o objetivo de fortalecer a relação bilateral entre Peru e Brasil.

Estreitar a relação com países vizinhos como o Peru, fomentar os negócios com atração de investimentos em Rondônia e aumento do volume de exportações faz parte das ações estratégicas para fazer Rondônia retomar o fôlego de crescimento econômico.

Para Marcos Rocha, o potencial de Rondônia tem que ser de fato aproveitado para gerar emprego e renda, uma vez que Rondônia desperta o interesse internacional pelas oportunidades locais existentes.

No Peru, o governador, juntamente com a Liga de Amizade Parlamentar Peru-Brasil, foi recebido pela primeira vice-presidente do Congresso peruano, Leyla Chihuán, em audiência formal, quando foram pontuados os interesses em comum entre o Brasil e ao país vizinho. Esteve reunido no Congresso da República para promover o relacionamento bilateral e fortalecer os esforços em prol do desenvolvimento e integração das regiões fronteiriças do Peru e do Brasil.

Acompanhado do governador do Acre, Gladson Cameli, e parlamentares, Marcos Rocha também foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores do Peru, Embaixador Néstor Popolizio, que discutiu assuntos relacionados ao desenvolvimento das áreas fronteiriças. Na ocasião, trocaram ideias sobre medidas que devem ser tomadas em conjunto para incentivar o desenvolvimento sustentável na zona fronteiriça.