O deputado estadual Eyder Brasil (PSL), realiza nesta quinta-feira 13 às 09h no auditório da Assembleia Legislativa, a audiência pública para debater a necessidade de executar o Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC) em Rondônia.

Segundo Eyder, a audiência pública contará com a presença da coordenadora nacional de gestão de custos, Maciene Mendes da Silva, que fará a explanação do programa. O deputado informou que o PNGC já foi implantando em outros estados e os resultados foram satisfatórios.

O parlamentar explicou ainda que o PNGC tem como clientela principal os gestores das Unidades de Saúde e do SUS de uma forma geral. Em uma visão ampliada, na medida em que auxilia na tomada de decisão para melhor aplicação dos recursos da saúde, o PNGC beneficia a população em sua totalidade.

Em sua finalidade, o PNGC visa calcular e fornecer troca de informações entre instituições e acima de tudo auxiliar os gestores na tomada de decisão, tendo como subsidio a informação de custo, para melhorar a gestão dos recursos disponíveis.

A implantação do PNGC está sendo realizada de forma gradual no âmbito do SUS, tendo em vista o grande número de Unidades de Saúde a serem beneficiados pelo programa. O sistema de Apuração e Gestão de Custos do SUS (APURASUS) auxilia no processo de apuração e gestão de custos em distintas Unidades de Saúde do SUS, de forma padronizada e estruturada, sendo acessível pela internet, de livre acesso.