“A parceria do governo do Estado com os municípios é importante para contribuir com o desenvolvimento local”, defendeu o deputado Cirone Deiró, durante audiência com o governador Marcos Rocha.

O parlamentar estava acompanhado da prefeita Glaucione Rodrigues e apresentou a necessidade de o governo ampliar a parceria com o município de Cacoal nas áreas da saúde e infraestrutura.

De acordo o deputado Cirone Deiró, o município de Cacoal é polo para todos os municípios da região central do Estado, especialmente para a área da saúde, e por afinidade em outros setores da economia que contribuem com o desenvolvimento de Rondônia.

“Com uma atividade econômica forte Cacoal contribuiu de forma efetiva com a composição dos recursos arrecadados pelo Estado”, justificou.

Durante a audiência, o governador Marcos Rocha fez um breve relato das ações do governo que estão sendo realizadas no Estado, com destaque para o município de Cacoal e região.

Segundo o governador, as boas parcerias são estratégicas para melhor atender à população. “Precisamos otimizar os recursos humano e financeiros para levar até a população os serviços e obras que são de responsabilidade do governo”.

A prefeita Glaucione Rodrigues agradeceu a atenção do governador com Cacoal e reforçou a necessidade de fechar parcerias para melhor atender a população local.

Segundo a prefeita, as parcerias favorecem a atuação do Estado, já que a prefeitura está mais próxima da população e por vezes, precisa dar uma resposta rápida as demandas. “Somos a primeira alternativa para as necessidades das mais diversas áreas da população, por isso, o trabalho junto ao Estado é tão necessário”, defendeu.