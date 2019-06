O jovem atleta Patrick Gabriel de Paula, de 14 anos, conseguiu duas proezas nos Jogos Escolares de Vilhena (JEVs), edição 2019.

Sem jamais ter treinado arremesso de peso, o aluno da escola Machado de Assis, localizada no 5º BEC em Vilhena, aceitou o convite do professor Fernando Brasil para representar a instituição na modalidade de arremesso de peso. Com pouquíssimo tempo hábil, Brasil conseguiu passar ao garoto o essencial da prática de arremesso.

Ainda na fase municipal Patrick surpreendeu ao ficar em primeiro lugar com um arremesso de 10,98 metros. Agora, na fase regional finalizada no início dessa semana, o jovem sagrou-se mais uma vez campeão absoluto, com a distância de pouco menos de 10 metros. Detalhe: ele estava debilitado por acabar de sair de uma forte gripe e fez a prova ainda com febre.