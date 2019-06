De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, no começo da noite deste sábado, 29, um motorista de caminhão identificado até o momento por “Formigão”, teve um desentendimento com outro caminhoneiro conhecido por “Patinhas” no pátio de um posto de combustível, na saída para Cuiabá, em Vilhena.

Os ânimos se alteraram e Patinhas teria sacado uma arma e atirado por várias vezes contra o colega de profissão. Formigão foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do hospital regional. A vítima passa por cirurgia. Após efetuar os disparos, o suspeito fugiu sentido bairro Tancredo Neves (Vila Operária).

A Polícia Militar (PM), busca mais informações para registrar o boletim de ocorrência. Até o momento o atirador não foi localizado.

Hoje por volta das 07h00, um motorista de caminhão atirou e matou um colega de profissão após uma discussão, quando aguardavam na fila para carregar na cidade de Cabixi (leia AQUI).