Nesta terça-feira, 2, a redação do Extra de Rondônia, recebeu um vídeo enviado pelo empresário Claudinei Marcon, do município de Corumbiara, no qual explica que a comunidade não aquenta mais o descaso do governo com a RO 370, conhecida como “Rodovia do Boi”, que há tempos já era para ter sido asfaltada como mostra a placa (foto).

Segundo Claudinei, a população não vê outra alternativa a não ser a interdição da rodovia para chamar a atenção dos representantes eleitos pelo povo para que olhem para aquela região, pois a estrada está em péssimas condições de trafegabilidade.

O empresário conversou com Ednalva e Sueli, moradoras da região, que começaram um movimento para que na quinta-feira, 4, a Rodovia do Boi possa ser bloqueada e assim chamar a atenção do governador e dos representantes do Cone Sul, para que tomem posicionamento referente ao recomeço das obras de pavimentação asfáltica, dessa importante via de escoamento de produção.

Claudinei destaca que desde novembro de 2018, não se faz nenhum paliativo na estrada que está intrafegável, e o povo cansou de promessas, com isso, a decisão de fechar a via e abrir somente quando a comunidade estiver um compromisso das autoridades de reativar as obras.

>>>>>Assista ao vídeo:

https://