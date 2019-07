Na última segunda-feira 01, Chiquinho da Emater (PSB) recebeu em seu gabinete um ofício do deputado federal Mauro Nazif (PSB), em resposta a solicitação da liberação de um recurso no valor de R$ 275 mil para beneficiar a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (ANATER) e a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (EMATER).

Na oportunidade o parlamentar que já presidiu a Emater agradeceu o empenho do deputado Mauro Nazif, no tocante a destinação do recurso referente ao contrato firmado entre a entidade e a instituição, que serão contempladas neste mês com a verba destinada para aquisição equipamentos, licitações de serviços, potencialização e melhoramento de suas respectivas estruturas.

“Agradeço o empenho do deputado e presidente do meu partido pela parceria, pois este recurso chega numa boa hora para ser investido na estruturação destas importantes instituições da agricultura do nosso Estado. Rondônia é pujante no agronegócio e com o fortalecimento da Anater e Emater tenho convicção de que os serviços oferecidos por ambas as partes será cada vez mais eficiente”, finalizou o deputado.