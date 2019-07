João Rodrigues dos Santos, de 57 anos, que invadiu uma creche na tarde de ontem na cidade de Colorado do Oeste, no qual agrediu a diretora com soco no rosto e disse que iria matar a todos, foi contido pela educadora e após preso pela polícia, mas algum tempo depois foi posto em liberdade e com isso, a população está assustada.

De acordo com o site Conesulacontece, João que aparentemente apresenta distúrbios mentais, já foi preso por roubo e assassinato.

Diversas pessoas avistaram o homem nas ruas da cidade, inclusive algumas ele até ameaçou com gestos, outra ele correu atrás.

Entretanto, a comunidade coloradense está assustada, pois já se sabe que ele é perigoso pelos crimes cometidos. Todavia, a população espera que as autoridades competentes tomem providências evitando assim, que tragédia possa acontecer.