O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira, 3, na linha 4 – área rural de Colorado do Oeste.

De acordo com informações de um sitiante que mora nas proximidades e cedeu as fotos ao Extra de Rondônia para divulgação, um agricultor trafegava com uma picape Ford F-1000, carregada com milho pela linha 4, quando ao passar por um bueiro o veículo derrapou e tombou numa cratera as margens da via, ficando com as rodas para cima.

No veículo, além do motorista, havia mais uma pessoa. Os ocupantes sofreram apenas escoriações leves.