Nesta quinta-feira, 4, o deputado Luizinho Goebel (PV), confirmou ao Extra de Rondônia, R$ 674.665,35 – valor este de emenda individual de sua autoria para recuperação da iluminação da Avenida Melvin Jones, em Vilhena.

De acordo com o parlamentar, o recurso foi liberado pelo governador Marcos Rocha (PSL), cumprindo seu compromisso com a comunidade do Cone Sul – liberando as emendas individuais que cada parlamentar tem direito.

Luizinho ressalta que o projeto da recuperação está pronto e agora, apenas uma questão de tempo para os trâmites legais.

Com isso, a empresa que vencer a licitação deverá receber a ordem de serviço e começar de imediato as obras de uma moderna iluminação da Avenida Melvin Jones.