Segundo testemunhas, moradores queimaram um caminhão carregado com combustível que ia abastecer viaturas e helicóptero da Polícia Federal e IBAMA, na cidade de Espigão do Oeste.

As informações é que os moradores tomaram o caminhão do motorista e levaram para um “lixão” e atearam fogo, o distrito de Pacarana, fica aproximadamente de 90 quilômetros do município de Espigão do Oeste.

Segundo moradores a Polícia Federal e o IBAMA já queimaram mais de 20 máquinas pesadas de madeireiros, mesmo depois da ordem do presidente Jair Bolsonaro (PSL), de proibir a queima de equipamentos e máquinas pesadas nas operações.

O clima no distrito está tenso devido à ação da Polícia Federal em conjunto com o IBAMA que está com três helicópteros e dezenas de viaturas fazendo trabalho de fiscalização no distrito.

