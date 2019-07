O atendimento a demandas em escolas estaduais, no município de Ji-Paraná, para condições adequadas de infraestrutura, segurança e aprendizado tem sido reivindicado pelo deputado estadual Lazinho da Fetagro (PT) ao governo, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

O deputado apresentou à secretaria necessidades de seis escolas, sendo de reforma na rede elétrica e construção de uma quadra poliesportiva na escola 13 de Maio, reforma geral com construção de cinco salas e quadra poliesportiva para a escola Dr. Lourenço Pereira Lima.

Para a escola Inácio de Loyola, localizada no Distrito de Nova Londrina, apontou a necessidade de ser providenciada a conclusão da quadra poliesportiva e do laboratório de informática. E também a disponibilização de um laboratório de informática para a escola Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Lazinho da Fetagro justifica que “se já é difícil alcançar os objetivos sem os espaços adequados, a dificuldade se amplia quando não encontramos os espaços que variam desde uma sala de aula climatizada, quadra poliesportiva, laboratório de informática e outros espaços no ambiente escolar, todos indispensáveis para a promoção do desenvolvimento educacional do aluno, onde a falta de resposta do poder executivo gera um descontentamento por parte dos estudantes, que sabem que a educação é um direito, sobretudo a educação com qualidade”.

O deputado também indicou à Seduc a necessidade de ser viabilizada visita de um engenheiro para avaliação da segurança na Escola Estadual de Ensino Fundamental Silvio Micheluzzi, que está com diversas rachaduras e problemas visíveis de vigamento.

E, para a escola Beatriz Ferreira da Silva, deve ser viabilizada a instalação de câmeras de segurança (videomonitoramento) na área externa, como medida de repressão a arrombamentos e furtos, situações já registradas várias vezes pela unidade.

“A visita de um profissional da Seduc na Silvio Micheluzzi para verificar se há um risco real ou se a estrutura está segura é de extrema importância. E a medida de videomonitoramento para a Beatriz Ferreira certamente contribuirá para a segurança dos estudantes e professores, sendo um ponto favorável para redução da criminalidade”, argumentou o deputado.