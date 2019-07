Atendendo a um pedido do prefeito de Pimenteiras do Oeste, Olvindo Luiz Donde (PDT), o “Vino” e do vereador Clovanildo Lemes da Costa (MDB), o “Clóvis”, o deputado Edson Martins (MDB) destinou emenda parlamentar no valor de R$ 52 mil para aquisição de implementos agrícolas.

Foram entregues na segunda-feira 01, à prefeitura uma calcareadeira para até quatro toneladas, uma carretinha basculante e uma niveladora com 36 discos.

O vereador Clóvis agradeceu ao deputado Edson Martins pelo recurso e destacou a importância do trabalho das associações, acrescentando que, com o aumento da produtividade, esses equipamentos facilitarão o trabalho dos produtores rurais, desde o plantio até o escoamento.

Edson Martins destacou outro recurso em andamento confirmado para o município no valor de R$ 50 mil para aquisição de insumos para a fabricação de bloquetes para serem utilizados no calçamento nas vias urbanas do município.