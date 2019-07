Na manhã de quarta-feira 03, visitou a redação do Extra de Rondônia o coordenador do curso de exatas da Fimca Vilhena, Renan Vieira de Andrade, acompanhado da professora Ana Carolina Godinho de Lacerda para falar sobre a abertura do curso de arquitetura e urbanismo na cidade.

De acordo com Ana Carolina, o curso de arquitetura e urbanismo será no período noturno, com oferta de 50 vagas e tem a proposta de oferecer maior capacitação e experiência.

“Acho que o curso está vindo em um momento muito bom, pois Vilhena está em processo de reformulação de seu plano diretor, o que tem muito a contribuir para os novos formandos. Isso porque a arquitetura vai muito além de edificação e designer de interiores, ela também abrange mobilidade urbana, saneamento básico, arborização, sempre se preocupando em manter a identidade local”, ressaltou ela.

A educadora pontua que a unidade conta com laboratórios equipados com o que há de melhor na área de construção civil, dos quais se destacam o espaço de maquetes e plástica, e informática para uso de softwares especializados.

Ana Carolina adianta que a longo prazo, a instituição pretende montar um projeto de captação de materiais de baixo custo que serão usados na construção de móveis para população carente, além de oferecer oficinas de criação para designer das peças.

O coordenador relata que atualmente a Fimca possui graduações em engenharia civil, elétrica e mecânica, todos no período noturno e com disposição de 50 vagas.

O professor frisa ainda que a Fimca é a única instituição de ensino superior a receber o conceito institucional com nota cinco. Dentre os indicadores analisados o MEC atestou que a unidade apresenta as melhores condições de ensino com excelência em todos os parâmetros.

Renan enfatiza que o diferencial da Fimca é a constante prática durante a formação, isso por meio dos convênios firmados e a estrutura da instituição, que conta com laboratórios de mecânica de solos, concreto, materiais, física e de elétrica.

O coordenador finaliza salientando que a unidade trabalha hoje com vestibular agendado, Prouni, Fies e Acduca – bolsa própria da unidade com oferta de até 50% para alunos que vierem transferidos de outras instituições.

Para mais informações sobre os cursos e vestibular agendado, entrar em contato através do telefone 3322-8966, ou ir até a unidade localizada na Avenida Marques Henrique, 625 – Centro.