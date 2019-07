No último fim de semana, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV), participou da inauguração do Centro de Especialidades Vilhenense (CEV), localizado no Setor 06, no município de Vilhena.

A nova unidade de saúde que funcionará de segunda à sexta-feira – durante 15h contínuas – como um grande pronto-socorro ajudará a desafogar o Hospital Regional (HRV) que tem uma grande demanda de pacientes.

Para o bom funcionamento do local, Goebel destinou emenda individual no valor de R$ 1,5 milhão para a aquisição de equipamentos e mobiliários hospitalares. Além disso, o parlamentar disponibilizou outra emenda no valor de R$ 1 milhão e 250 mil para a compra de medicamentos, bem como R$ 418 mil para a aquisição de um moderno aparelho de Raio-X de última geração.

Durante seu discurso, o deputado muito emocionado, relembrou momentos de sua infância naquele bairro quando ainda não tinham casas e enfatizou que jamais imaginaria que naquele lugar, um dia, seria construída uma unidade de saúde.

“Quando pequeno, lembro-me que passava por esta rua todos os dias acompanhado de minha mãe para ir até a escola. Quem poderia imaginar que, após muitos anos, hoje eu estaria aqui participando de um evento de inauguração de uma estrutura que irá beneficiar muitos vilhenenses. É um sonho se concretizando! É a saúde vindo às pessoas!”, disse o parlamentar.

Goebel aproveitou também para destacar o bom trabalho da administração municipal e a parceria dos vereadores que ajudaram para que o Centro de Atendimento se tornasse realidade. “Parabenizo a cada um dos vereadores pela união. Se hoje estamos inaugurando essa unidade é graças à ajuda e o comprometimento de todos”.

CASTRAMÓVEL

No evento, o deputado Luizinho Goebel fez uma grata surpresa à vice-prefeita da cidade, Maria José da Farmácia (PSDB), ao entregar-lhe uma van adaptada para a realização de castrações de forma gratuita de cães e gatos abandonados e/ou pertencentes às famílias que não tem condições de pagar pelo procedimento veterinário no particular.

“O trabalho social que a vice-prefeita desenvolve há anos em favor dos animais é admirável. Agora com a nova viatura, ela poderá continuar com mais intensidade o belo trabalho ao lado de outras pessoas que também lutam pelo mesmo objetivo”, enfatizou ele.

CIRURGIAS ELETIVAS

Juntamente com outros deputados estaduais, Luizinho Goebel, disponibilizou recurso para a realização de cirurgias eletivas no Cone Sul. O mutirão que ainda não tem data marcada é uma conquista da união dos parlamentares que vem destinando recursos para melhorar a saúde pública nos municípios de Rondônia.

Participaram do evento o prefeito Eduardo Japonês, a vice-prefeita Maria José da Farmácia, os vereadores e secretários municipais, bem como os deputados estaduais, entre eles, Cirone Direiró, Chiquinho da Emater, Ezequiel Neiva, Laerte Gomes, e o senador Marcos Rogério.