A maior feira do agronegócio da região Sul do Estado de Rondônia, chegou ao seu 5º e último dia, com um balanço de mais de 80 milhões em negócios realizados dentro do parque de exposições. Os números são das instituições financeiras Banco da Amazônia, Sicoob Credisul e Sicred.

Entretanto, as empresas presentes na feira, informaram que alguns negócios foram fechados com recursos próprios. Nesse caso, a percepção dos números aumenta.

Grandes empresas estiveram presentes na Rondônia Rural Sul. No espaço da agroindústria, foram 52 expositores, sendo 35 de Vilhena, com movimento durante todo o período da feira, durante o dia e a noite.

“Tivemos um público de comércio bem significativo e atendeu nossas expectativas”, concluiu Rogério, coordenador da agroindústria de Vilhena.