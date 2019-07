As prefeituras de Cacoal, Chupinguaia e Rolim de Moura receberam essa semana o pagamento de verbas para a compra de equipamentos e, também, para realização de obras de manutenção e infraestrutura.

Os recursos foram viabilizados pelo senador Marcos Rogério (DEM-RO), via emenda parlamentar. No caso de Cacoal, foram R$ 221.280 para a compra de uma mini-carregadeira, capinadeira hidráulica e vassoura recolhedora, para atender o campo.

Já em Chupinguaia, a verba, no valor de R$ 300 mil, foi destinada à aquisição de máquina retroescavadeira e um veículo tipo Toyota, para realizar obras de manutenção na cidade.

Rolim de Moura, por sua vez, recebeu a primeira parcela do recurso, no valor de R$ 300 mil, para pavimentação com meio-fio, sarjeta e bueiros na Avenida Belém, entre a Avenida Norte e Sul e Rua Guaporé.

Todos os pagamentos já foram efetuados, e as compras devem ser feitas nas próximas semanas, bem como a licitação das obras em Rolim de Moura.

“Em Brasília venho me dedicando principalmente na defesa das reformas, mas meu olhar está sempre voltado ao meu Estado. Tenho buscado recursos para atender os municípios em suas principais demandas, e em parceria com as prefeituras, estamos trazendo o desenvolvimento e o progresso para as cidades”, destacou Marcos Rogério.