Os acadêmicos do 2º período de direito, se mobilizaram no último sábado 13, para realizar um pit stop educativo na Avenida Major Amarante de divulgação do vestibular agendado da Fimca, em Vilhena.

Em visita à redação do Extra de Rondônia, oo coordenador geral da Fimca Vilhena, Weliton Nascimento Moura, informou que o vestibular contará com vagas para os 10 cursos, dentre eles as novidades da unidade: arquitetura e urbanismo e farmácia; o prazo para inscrições será até final de julho.

Sobre a postura dos acadêmicos na divulgação da instituição, Moura pontua que a atitude é bem positiva, pois mostra a identificação dos acadêmicos com a instituição.

Ederson Moreira Deiró, coordenador do curso de direito da Fimca, conta que o diferencial da instituição é a preocupação com a formação dos acadêmicos. “Nesta preocupação entra a estrutura, a formação dos professores atuantes e o valor acessível por meio de bolsas”.

Deiró detalha ainda que o curso de direito realiza ações sociais pela cidade, como palestras para a comunidade, inclusive aos terceiros anos do ensino médio que enfrentam o dilema de encontrar a profissão ideal.

Para a acadêmica Marcia Adriana Farias Rodrigues o pit stop foi realizado com muita satisfação. “A Fimca me proporcionou a realização de um sonho com esse desconto, pois há muito tempo eu queria fazer o curso, mas não podia. E agora por meio do pit stop podemos levar a conhecimento público as vantagens de ingressar na unidade. A nível de mercado acredito que ela seja a melhor”.

Já Ana Clara Souza, iniciou seu curso na Fimca devido à estrutura, corpo docente e valores oferecidos, e hoje com o sonho realizado participa da ação também para que outras pessoas conheçam a Fimca e tenha a oportunidade de ingressar na instituição.

Pamela Cristina Gonçalves narra que escolheu a Fimca pelo valor acessível, corpo docente e aulas, e está participando da ação com intuito de trazer mais alunos para o curso de direito.

Sara Pauline de Oliveira Costa, ingressou na Fimca pelo valor e compromisso da instituição. “A Fimca está sempre ao lado do aluno, oferecendo estrutura de qualidade e um corpo docente de excelência”.

Danilo Abreu escolheu a faculdade por ver uma grande preocupação com a aprendizagem dos alunos, além de fazer com que a comunidade em geral tenha acesso ao ensino superior, isso por meio da criação da bolsa própria da unidade.

O jovem conta que se transferiu de outra instituição devido a criação da semana jurídica, que a seu ver contribui muito para sua formação acadêmica.

O coordenador finaliza salientando que a unidade trabalha hoje com vestibular agendado, Prouni, Fies e Acduca – bolsa própria da unidade com oferta de até 50% para alunos que vierem transferidos de outras instituições.

Para mais informações sobre os cursos e vestibular agendado, entrar em contato através do telefone 3322-8966, ou ir até a unidade localizada na Avenida Marques Henrique, 625 – Centro.