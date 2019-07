O slime, febre do momento entre as crianças, faz sucesso nos grupinhos de amigos na internet, e pode ganhar diferentes cores e glitter, tornando-se colecionáveis.

Com a espessura de uma “geleca”, a massinha é capaz de esticar e puxar por grandes distâncias.

A massa é feita a base de cola e tem se tornado motivo de encontros entre amigos para vendas e trocas de informações sobre como fazê-las e incrementá-las.

Entre as adeptas do slime está Eduarda, de 10 anos, que mora em Cuiabá (MT), e começou a fabricar slime por conta própria e postar nas redes sociais. O sucesso foi tanto que as slimes personalizadas começaram a ser vendidas em várias cidades, transformando a diversão em empreendedorismo.

Nos dias 20 e 21 de julho, a partir das 18h, a pequenina estará realizando a “Oficina e Encontrinho de Slimes” no Espaço Território de Vilhena, onde as crianças vão aprender a fazer slimes, se divertirem, e terão acesso a vários produtos nacionais e importados para fabricarem seus próprios slimes em casa.

Para participar a criança adquire o Kit Slime no valor de R$ 20,00 e com esse kit ela aprende e faz um slime Clear (transparente) e um slime com base branca (de cores).

No final de cada oficina terá sorteio de brindes para as crianças que participarem. Se preferirem não participarem da oficina vai ter também slimes prontos a venda e vários produtos para fazer e decorar o slime.