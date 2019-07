O presidente da Câmara de Vereadores de Vilhena, Ronildo Macedo, esteve em Porto Velho na última semana participando de audiências no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO).

A primeira reunião foi com o Conselheiro Paulo Curi Neto, responsável pelas análises com relação ao andamento administrativo do legislativo local.

Para o Conselheiro, a Câmara de Vilhena avançou muito nesta legislatura atual 2017/2020.

“A Câmara de Vilhena, através do seu presidente, está demonstrando responsabilidade e competência na gestão pública. É evidente a economia que está fazendo, a construção de um prédio moderno que pertence a todos os munícipes é muito importante. Afinal, a organização visual de uma cidade demonstra muito sobre as pessoas que habitam naquele local; o dinheiro ali investido é fruto de economicidade. A realização do concurso e agora a convocação dos aprovados deixa claro o respeito do gestor com os princípios constitucionais; não resta dúvida que se o presidente continuar agindo assim deixará um legado exemplar para o futuro da política em Vilhena”, disse Paulo Cury.

Ainda, Ronildo Macedo discutiu com o Conselheiro sobre a implantação da Escola do Legislativo em Vilhena, que deve acontecer em breve e tem previsão constitucional, sendo que nos municípios e Estados que funcionam prestam um grande serviço à toda comunidade. Também serão implementadas as novas normativas internas na Casa de Leis.

Macedo também manteve reunião com o presidente do órgão fiscalizador, Edilson de Sousa Silva.

Macedo parabenizou o presidente pela doação de R$ 50 milhões que a Corte fez para a construção do Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia que está em andamento na capital.

A unidade atenderá pacientes de todo o Estado, as Câmaras e prefeituras também estão fazendo doações dentro de suas possibilidades, afinal, os atendimentos serão para toda a população rondoniense.

Macedo, que pretende destinar recursos para o setor de saúde de Vilhena, ficou de avaliar uma doação da Câmara para contribuir com a construção do referido Hospital.

No final da audiência, o presidente do TCE elogiou Macedo pela maneira que está conduzindo a administração da Câmara de Vilhena e confirmou sua visita a Vilhena para a inauguração do novo prédio do Legislativo que ocorrerá em breve.

Das reuniões, Macedo esteve acompanhado dos assessores Adenilson Magalhães (jurídico) e Celuta Bayer (legislativo).