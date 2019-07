Com objetivo de mostrar a riqueza cultural dos indígenas que povoam Rondônia será realizada em Vilhena a exposição fotográfica “Nambiquaras da Amazônia: riqueza cultural e tradição”. A exposição será realizada na Fundação Cultural de Vilhena e o lançamento acontece na sexta-feira,26, as 19h. Já o encerramento da mostra será no dia 16 de abril.

A exposição está sendo organizada produtores culturais vilhenenses Washington Kuipers, Marcio Guilhermon e Andréia Machado que fazem parte do Ponto de Cultura e Mídia Livre Serpentário Produções e da Associação Diversidade Amazônica (Acemda).

O projeto da exposição foi contemplado pelo “Prêmio de Fotografia Dana Merril – 2017” do Governo de Rondônia através da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel).

A jornalista Andréia Machado informou que a exposição conta com 20 fotografias feitas pelo fotógrafo Washington Kuipers em aldeias próximas ao município de Vilhena.

“Estou muito feliz com a realização da exposição, pois acredito que ela vai contribuir para a valorização da cultura indígena Nambiquara. Agradecemos ao Governo de Rondônia e a Sejucel pelo apoio as manifestações culturais do Estado”, disse Washington Kuipers.

Já o músico e estudante de Sociologia, Marcio Guilhermon ressalta que a exposição fotográfica vai contribuir para a promoção do respeito a cultura indígena e também para compreensão de outras realidades.

“A partir das imagens produzidas, buscamos discutir o cotidiano e a cultura indígena. Ao promover a exposição de fotografia pretendemos que os participantes vejam os costumes e a riqueza cultural indígena desenvolvendo assim o respeito e a compreensão de outras realidades. Com isso é possível valorizar a cultural local amazônica”, afirmou Marcio.

De acordo com a jornalista Andréia Machado, durante o período da realização da exposição as escolas e faculdades podem agendar visitas guiadas pelo telefone 9-8144-7590.

“Convido a população de Vilhena para prestigiar a exposição fotográfica e conhecer um pouco mais sobre a cultura Nambiquara. Estamos muito felizes em poder realizar mais um projeto cultural que valoriza a cultura amazônica. Obrigado a todos que apoiam nosso trabalho, e fiquem ligados em breve teremos novidades”, ressaltou Andréia Machado.

