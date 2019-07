O fato aconteceu no começo da noite de quinta-feira, 18, na Rua Rio de Janeiro, no centro de Colorado do Oeste.

De acordo com informações, um homem dirigia uma caminhonete Ford F-4000 de cor Azul e seguia pela Avenida Guaporé, porém, no cruzamento com a Rua Rio de Janeiro, perdeu o controle de direção e invadiu um imóvel bateu na pilastra e acabou derrubando parte da cobertura da frente de uma sorveteria.

A informação é que haviam crianças brincando no local, e por pouco, não acontece uma tragédia.

Após o incidente, o condutor deu marcha ré e fugiu do local. O proprietário do não conseguiu anotar a placa do veículo, mas as câmeras do sistema de monitoramento captaram as imagens e em pouco tempo a polícia vai identificar o infrator que deverá responder pelo crime cometido.