Neste final de semana aconteceu em Colorado do Oeste, a final da Copa Semelt, categorias de base de futsal.

A Copa Semelt é realizada através da Secretaria de Esportes, com apoio da prefeitura.

A competição contou com participação de vários municípios, sendo: Cacoal, Cabixi, Vilhena, Alto Alegre, Rolim de Moura e Chupinguaia, nas categorias sub 10, sub 12, sub 14, sub 17, sub 18 e feminino sub 17.

Mais de 30 equipes participaram do certame com mais de 50 jogos.

Contudo, Colorado foi campeão no sub 10, sub 12, sub 14, sub 17, e também no feminino sub 17.

Já na categoria sub 18 o título ficou com a equipe de Cacoal.

Vice-campeão categoria sub 10, furacão Chupinguaia, sub 12, Amerolim de Rolim de Moura, sub 14, Amerolim Rolim de Moura, sub 17, América Vilhena, sub 18, bom de bola Chupinguaia, feminino Sporte Vilhena.

>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>