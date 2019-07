Na manhã desta sexta-feira, 26, o delegado Núbio Lopes, responsável pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, apresentou relatório de casos elucidados em Vilhena.

Um dos casos abordados pelo delegado ocorreu no dia 23 de novembro de 2018, onde José Francisco dos Santos, 56 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio, no sítio Nova Esperança, localizada na estrada da Kapa 146, na linha da farinheira, área rural de Vilhena.

De acordo com o inquérito apurado, a vítima recebeu uma ligação do acusado, identificado como Osvaldo Bento, dizendo que ocuparia sua propriedade rural, alegando que um caseiro que teria cuidando do seu sítio não teria honrado um compromisso com ele, e, com isso, exigiu a José e às mulheres desocupem as terras.

José, que se encontrava em outra cidade, retornou a Vilhena com um sobrinho em uma motocicleta e, ao chegar em seu sitio, sofreu uma emboscada com disparos de arma de fogo: um atingiu sua perna e outra o veículo.

Minutos depois, José, acreditando que os tiros não seria um ato criminoso, retornou para sua propriedade, quando foi atingido novamente com dois disparos –um na perna e outro no braço.

Ferido, acionou a Polícia Militar que foi ao local no dia seguinte e socorreu a vítima para o Hospital Regional de Vilhena. Contudo, no decorrer das investigações, a Polícia descobriu que Osvaldo Bento seria o autor dos disparos contra José, tendo a justificativa da pendência com seu caseiro para grilar sua propriedade.

O acusado foi intimidado para depor, mas negou o crime. Ele aguarda a denúncia em liberdade.