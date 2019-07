No 3º Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena, o chef Alexandre Perazzoli ensinou a fazer pizza na noite de segunda-feira, 22 , na oficina realizada no Espaço Gourmet do CTC Sicoob.

Os participantes aprenderam a preparar massas, molhos e recheios, além de dicas de como escolher melhor ingredientes e insumos.

O chef começou pela preparação das massas, para isso solicitou ajuda dos participantes da oficina. Depois de sovada, as massas descasaram por alguns minutos, logo após foram abertas e levadas ao forno para pré-assar. Enquanto isso, o chef junto com os participantes prepararam os molhos e os recheios.

Com as massas pré-assadas, as pizzas foram montadas com diversos sabores: à parmegiana, muçarela, marguerita e uma especial de salame com queijo coalho. E voltaram para o forno.

Depois de alguns minutos, as pizzas estavam prontas e os participantes provaram cada uma delas. Confira foto no www.sicoobsabor.com.br