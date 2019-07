Acidente aconteceu na noite desta segunda-feira, 29, na BR-435, próximo a cidade de Colorado do Oeste.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista do carro Fita Strada com placa de Colorado, trafegava pela rodovia, quando próximo ao Centro de Tradições Gaúchas (CTG), bateu violentamente em um bezerro que estava no meio da pista.

O condutor disse que tentou desviar, mas não conseguiu e acabou caindo numa vala as margens da via. Não houve feridos, apenas danos materiais.

O animal tem a marca “A” e ficou muito machucado.