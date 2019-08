Atendendo solicitação do deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL-RO), o presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ), recebeu na manhã de quarta-feira (07) uma comitiva de representantes do setor produtivo do Estado de Rondônia.

Na pauta, projetos para o desenvolvimento da região Norte, e a continuidade da agenda de Reformas do Congresso Nacional.

A Reforma Tributária, Lei Kandir, o mercado de mineração e abertura do mercado energético, foram alguns dos tópicos abordados pela comitiva, formada por mais de 30 empresários.

“Este é o momento de dialogar com os diversos setores da sociedade, diante da agenda que vive hoje o congresso. Essa agenda tem o objetivo de apresentar as demandas dos diversos setores aqui representados, para que no âmbito legislativo possamos contribuir no aspecto legal, para impulsionarmos a economia não só de Rondônia, mas de todo o país”, afirmou o deputado Coronel Chrisóstomo.

Segundo Rodrigo Maia, a reforma tributária terá um impacto positivo maior na economia do que a reforma da previdência.

“A reforma da Previdência é importante para darmos esperança de um futuro melhor para os trabalhadores brasileiros. Já a reforma tributária será um marco regulatório transparente que procura simplificar o sistema tributário e oportunizar o desenvolvimento da economia. E este momento com empresários é importante para ouvirmos o que espera o setor produtivo com este novo passo”, disse Rodrigo Maia.

“Essa agenda do Coronel Chrisóstomo dá voz ao empresariado de Rondônia em questões essenciais que podem ajudar o setor, como a abertura do mercado energético que trará um investimento bilionário e criará empregos, e a reforma que dará um melhor ajuste fiscal ao país. Saímos daqui esperançosos de que nossas pautas serão atendidas”, declarou o empresário.

Participaram ainda da reunião, o vice-governador de Rondônia Zé Jodan e os deputados estaduais Eyder Brasil e Adelino Follador.