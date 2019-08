A deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) participou da solenidade de comemoração do aniversário do município de Cerejeiras, componente do Cone Sul de Rondônia.

Em retribuição à importância do município ao estado, a deputada entregou oficialmente a conclusão da reforma e ampliação da biblioteca municipal, obra executada com emendas destinadas por ela. A solenidade aconteceu no mesmo momento de comemoração de aniversário, na última segunda-feira, 5.

Rosangela reiterou seu compromisso com o município de Cerejeiras e também com o Cone Sul do estado. “Esta é a região que acolheu a mim e minha família; é onde nossos filhos estão crescendo. O resultado deste trabalho é para a nossa comunidade. Contribuir com o desenvolvimento dessa região é o nosso compromisso”, disse a parlamentar.

A deputada estadual relatou, também, seu compromisso com a educação e qualidade de vida das pessoas. “Esta biblioteca é o incentivo que o estado proporciona nossos jovens a seguirem suas carreiras acadêmicas. O conhecimento é primordial para que possamos garantir o progresso de uma região e estado”, defendeu.