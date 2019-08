A equipe Rodotec Transportes venceu no último sábado, 10, a equipe Consorcio “B” de Sorocaba-SP, na segunda rodada da fase nacional da Copa Sest/Senat de Futebol 7 Society 2019.

A Copa realizada pelo Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) em todo o Brasil é exclusiva, para trabalhadores do transporte.

A equipe Rodotec que se consagrou campeão estadual e está representando o Sest/Senat de Vilhena e o Estado de Rondônia na fase nacional, volta em campo no dia 24 na terceira fase nacional em Bauru-SP.

Os Jogos

A Copa Sest/Senat inicia com uma fase local, com disputas realizadas entre times de empresas do setor de transporte nas cidades das unidades que realizam a Copa. Esses jogos ocorreram em julho. Depois, começa a fase nacional, em que os campeões da segunda fase iniciam disputa em mata-mata.

Neste ano, as semifinais e a final da Copa Sest/Senat de Futebol 7 Society ocorrerão em Contagem (MG).