A equipe de reportagem do Extra de Rondônia, entrevistou na manhã desta sexta-feira 16, a primeira secretária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Daiane Firmino da Silva, para narrar o andamento das eleições em Vilhena.

De acordo com a secretária, neste ano serão selecionados 10 titulares e 10 suplentes, que deverão ser distribuídos em duas sedes. Concorrem ao cargo, 58 candidatos.

Segundo a representante, a campanha eleitoral iniciou no dia 15 de agosto e se estenderá até 30 de setembro, totalizando 45 dias para apresentação de propostas. Dos recursos permitidos para campanha, Daiane destaca o uso de “santinhos” e redes sociais.

Para a atuação no conselho, a secretária ressalta que a população pode esperar melhor fiscalização e atendimento mais eficaz, isso devido a divisão em polos da unidade.

Sobre as condições de trabalho, a representante enfatiza que funcionará por meio de plantões e com a oferta salarial de R$ 2,5 mil.

Em comparação as eleições passadas, Daiane pontua que o número de candidatos aumentou muito. “Acredito que o salário foi um dos atrativos, assim como o índice de desemprego e estabilidade oferecida em um seletivo como este”.

As eleições ocorrerão no dia 06 de outubro, das 08h às 17h, na escola Alvares de Azevedo. Podem votar as pessoas que estão com seu título eleitoral regularizado. Haverá a disponibilidade de 17 urnas, o que evitará longas filas. E a ação contará com mais de 70 voluntários distribuído como mesários, auxiliares, dentre outros.

“Embora a eleição desse pleito não seja obrigatório. O CMDCA convida a toda população para ir exercer seu direito de cidadania, e escolher entre os 58 candidatos”, concluiu Daiane. Veja quem concorre aos cargos.

